Dibbersen: Fahrbahn der alten B75 wird erneuert

os. Dibbersen. Jetzt geht es ganz schnell: Die Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt Dibbersen wird in der kommenden Woche erneuert. Dafür wird die Harburger Straße, die alte Bundesstraße 75, zwischen der Bgm.-Becker-Straße in der Kreuzung zur neuen B75 auf einer Länge von insgesamt 1,5 Kilometern in der Zeit von Dienstag bis Samstag, 18. bis 22. Juli, voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.