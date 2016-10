"die feisten" bringen Zwei-Mann-Song-Comedy auf die "Empore"-Bühne

Als "die feisten" noch "Ganz Schön Feist" hießen und ein Trio waren, schufen sie von Anfang der 1990er Jahre bis 2012 ihr eigenes Genre: Pop-A-Cappella-Comedy. „Gänseblümchen“ oder „Du willst immer nur f...en" sind Lieder die sie populär machten. Inzwischen sind aus „Ganz schön feist“ „die feisten“ (Mathias 'C.' Zeh und Rainer Schacht) geworden, eine Zwei-Mann-Song-Comedy mit mindestens genau so viel Unterhaltungswert. Nach ihrem Programm „Versuchslabor“ kommen "C." und Rainer nun mit ihrem neuen Programm „Nussschüsselblues“ in die "Empore", um die Lachmuskeln der Besucher am Sonntag, 16. Oktober, 19 Uhr, auf die Probe zu stellen. Der feine Humor vom rauchig feurigen C. verschmilzt dabei auf Rainers Bassstimmenrhythmuskickboxkleingitarrenteppich wie Käse auf der Pizza. Das Ergebnis: neue und alte Fans kommen voll auf ihr Kosten.• Karten ab 23 Euro an der "Empore"-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 oder www.empore-buchholz.de erhältlich.