Die Grillerei - Feuer und Flamme für den guten Geschmack

Grillfreunde können sich auf 18 heiße Termine mit Stars der BBQ-Szene freuen, wie beispielweise „das Genie am Grill“ Tom Heinzle, das Power-Duo Jenny und Thomas aus Göteborg, oder Jörg Päßler, den Leiter der "Napoleon Grillforce"!Der Pflichttermin für alle BBQ-Fans: Das "Große Grillen" am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Mai. Dieses ist ein Wochenende im Zeichen des guten Geschmacks. Die Crème de la Crème der BBQ-Szene wird live am Rost agieren."Die Grillerei" bietet auf 220 Quadratmetern eine in Norddeutschland einzigartige Auswahl an Echtholz-, Gas-, Holzkohle- und Pelletgrills sowie Smokern der führenden BBQ-Marken – für den Grillprofi ein wahres Paradies. Garten von Ehren ist seit 2017 auch "Napoleon Excellence Store" – einmalig in Hamburg!Alle Seminartermine unter https://garten-von-ehren.de/k/grillseminare-1567/ Infos: garten-von-ehren.de, Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 18 Uhr