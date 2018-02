Die private Immobilie richtig verkaufen﻿ - Profis geben Tipps

Die Firma "maison Immobilien" veranstaltet am Donnerstag, 22. Februar, um 19 Uhr in der Landgasthof "Hoheluft" (Hoheluft 1) in Buchholz zusammen mit der Tostedter Kanzlei "Unter den Linden" einen kostenlosen Info-Abend für private Immobilienverkäufer. „Mit dieser Veranstaltung geben wir Verbrauchern Tipps und Hilfestellung. Viele machen beim Verkauf von Immobilien Fehler, die sich vermeiden lassen. Dies ist umso wichtiger, weil es sich bei Immobilien um langfristige Investitionen handelt“, erläutert Jan Mettenbrink, Geschäftsführer der "maison Immobilien GmbH" und Initiator der Veranstaltung.Während des Infoabends „Meine Immobilie richtig verkaufen“ erklärt der Rechtsanwalt Notar Michael Oehlrich von der Kanzlei "Unter den Linden" in seinem Vortrag die rechtlichen Hintergründe beim Immobilienverkauf. „In den vergangenen Jahren hat es diverse Änderungen im Vertragsrecht gegeben. Auf diese weisen wir hin“, erklärt Notar Michael Oehlrich. Immobilienexperte Jan Mettenbrink setzt sich in seinen Vorträgen mit den Kaufangeboten des regionalen Immobilienmarktes auseinander und gibt den Teilnehmern wertvolle Tipps.Wie ermittle ich den Wert meiner Immobilie? Wie bewerbe ich mein Objekt, wie schreibe ich ein Exposé? Wie gehe ich mit Anfragen um und was sollte man bei einer Besichtigung beachten? Diese Fragen sowie die Preisfindung und Präsentation des Objektes sind zentrale Themen seines Vortrags. Als privater Anbieter oder Interessent sieht man eine verwirrende Informationsflut in Inseraten. Selbst nach Vertragsabschluss besteht keine Sicherheit darüber, ob die Vertragsparteien ein faires Geschäft gemacht haben. So kann es passieren, dass enttäuschte Käufer Regressansprüche an überraschte Verkäufer stellen.Die Dauer der Veranstaltung beträgt circa zwei Stunden. Infos und Anmeldung unter Telefon 04181 – 9424344 oder per Mail unter. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich.