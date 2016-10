Drei Stunden lachen mit Fips Asmussen in der "Empore" / Es gibt noch Karten

Er gilt als Ur-Vater aller Stand Up-Comedians: Seit über 30 Jahren produziert Fips Asmussen in seinen Shows Pointen-Dauerfeuer im 30 Sekunden-Takt. Er ist politisch, satirisch, witzig und vor allem stets aktuell. Jetzt kommt das Komiker-Urgestein mit seinem neuen Programm in das Veranstaltungszentrum "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz. Es gibt noch Karten für die drei Stunden Humor-Power ohne Ende am kommenden Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr. Und dass er eine wahre Institution in Sachen Humor ist, bestätigen nicht nur seine über sieben Millionen verkauften Tonträger (eine Platin- und drei Goldene Schallplatten). Auch die ARD-Fernsehzuschauer haben Fips Asmussen (eigentlich Rainer Pries; * 30. April 1938 in Hamburg) zu einem der beliebtesten Komiker in Deutschland gewählt. So wird er sicherlich noch sehr lange regelmäßig in allen bekannten Kabaretts gastieren und ständiger Gast auf diversen Radio- und TV-Kanälen sein.• Karten sind ab 26,30 Euro (Varieté-Bestuhlung) an der "Empore"-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878 erhältlich. Infos: www.empore-buchholz.de