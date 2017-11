DRK-Blutspendertermin bei Möbel Kraft

os. Buchholz. Nach dem großen Erfolg im Sommer wiederholt der DRK-Ortsverein Buchholz seine Blutspendeaktion in Kooperation mit Möbel Kraft und dem Blutspendedienst NSTOB: Das Blutspendemobil steht am Freitag, 24. November, von 14 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel Kraft im Fachmarktzentrum am Nordring. Im Sommer waren mehr als 100 Bürger zur Blutspende gekommen.

"Es ist großartig, dass Möbel Kraft und auch dieses Mal wieder so toll unterstützt", erklärt Andrea Henke, Erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Buchholz. Unter allen Spendern werden Einkaufsgutscheine von Möbel Kraft verlost, jeder dritte Spender gewinnt. Mit der Blutspende leisteten die Bürger einen wichtigen Beitrag zur Rettung verletzter und kranker Menschen, betont Henke. Für das leibliche Wohl der Blutspender ist in einem beheizten Zelt gesorgt.