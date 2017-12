Edeka Subey schließt an der Soltauer Straße - und baut für Kunden bis März 2018 um!

(ah). Es steht eine umfangreiche Veränderung beim EDEKA Markt Subey an der Soltauer Straße 85 in Buchholz an: Die Inhaberfamilie Subey hat das angrenzende ehemalige ALDI-Gebäude übernommen. Daher finden vom Dienstag bis Donnerstag, 2. bis 4. Januar, "Ausverkaufs-Tage" im Edeka Markt Subey statt. Die Kunden dürfen sich auf einen Nachlass von 20 Prozent während dieser Zeit freuen. Bestimmte Produktgruppen sind von der Rabattaktion ausgeschlossen.

"Anschließend wird der Markt geschlossen und vollständig umgebaut. Wir gestalten für unsere Kunden einen modernen Markt. Dieser wird später ein modernes und zeitgemäßes Einkaufserlebnis bieten", sagt Inhaberin Catharina Subey-Hübner. Unter anderem entsteht ein stark vergrößerter Obst- & Gemnüsebereich für die umfangreiche Artikelvielfalt."Die große Wiederöffnung mit zahlreichen Aktionen ist für Donnerstag, 15. März, geplant", sagt Wilhelm Subey. Den Kunden stehen die Subey-Teams an den EDEKA-Subey-Standorten Hamburger Straße 83 und Dibberser Mühlenweg 1 während dieser Zeit gern mit ihrem Service zur Verfügung.