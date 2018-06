Ein Musikevent der Extraklasse

ah. Schneverdingen. Das "Blues Roots & Song"-Festival, das in diesem Jahr am Samstag, 14. Juli, ist eines der großen Highlights des kulturellen Sommerprogramms in Schneverdingen. Es gilt weit über dessen Grenzen hinaus als anerkanntes und geschätztes Event. Fernab vom Kommerz treffen sich Fans, um die Musik zu genießen. Die entspannte Atmosphäre in der angenehme Umgebung und vor allem das hochwertige Musikprogramm machen dieses Festival zuu etwas Besonderem.

Den Auftakt macht der in Tonga geborene und in Melbourne aufgewachsene Sänger und Songschreiber Joel Havea. Er wurde schon früh ein Teil der pulsierenden und vielseitigen Musikszene der kulturellen Hauptstadt Australiens. Seine Wurzeln spiegeln sich in seiner leichten und unbeschwerten Art Musik zu machen wieder. Joel Havea zieht Inspiration aus verschiedenen Musikrichtungen wie Soul und Pop, Blues, Roots und Reggae.

Der nächste Gast ist der begnadete Sänger Earl Thomas aus dem US-Bundesstaat Tennessee. Thomas strahlt eine seltene Intensität und Überzeugungskraft aus, die seine Zuhörer fesseln. Sein Musikrepertoire ist sehr breit gefächert: Soul, Blues, Southern Gospel und Rockeinflüsse gehören dazu. Mehrere seiner Lieder wurden von Musiklegenden gecovert, darunter keine geringeren als Etta James, Solomon Burke, Screaming Jay Hawkins und Tom Jones.

Der Abend wird mit Henrik Freischlader, dem Star-Gitarristen der Deutschen Bluesszene abgerundet. Für den Autodidakten, Multi-Instrumentalisten, Sänger, Songwriter und Produzenten ist die Bühne sein zweites Zuhause. Durch zahlreiche Europa-Konzerte, darunter Auftritte mit Legenden wie BB King, Joe Bonnamassa, Peter Green, Gary Moore und Johnny Winter, hat sich Henrik mit seiner Band eine große Fan-Gemeinde erspielt. Der Sänger und Ausnahmegitarrist gehört zur Blues-Elite Europas.

Einlass ist ab 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Online-Karten sind erhältlich unter: www.bluesrootsandsong.de. Im Vorverkauf kosten die Karte 23 Euro, an der Abendkasse 27 Euro. Schüler/Studenten zahlen 10 Euro Eintritt. Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Der Vorverkauf findet statt bei: Famila-Märkte in Schneverdingen und Buchholz, der

Touristik Information in Schneverdingen (05193-93800) und in der

Buchhandlung Vielseitig in Schneverdingen (05193-4760).

Das WOCHENBLATT verlost 4 x 2 Karten für das Festival. Schicken Sie eine Mail mit dem Stichwort "Blues, Roots & Song 2018" bis Mittwoch, 4. Juli, an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer.