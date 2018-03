Einblicke in den Schulalltag

Buchholz: Schnuppertag am Albert-Einstein-Gymnasium

Wie sieht das Albert-Einstein-Gymnasium (AEG) von innen aus? Welches Angebot hat die Schule? Welche Lehrer unterrichten welche Fächer? Antworten erhalten Viertklässler und deren Eltern bei einem Schnuppertag am Mittwoch, 14. März, von 15 bis 17.30 Uhr im AEG (Schulzentrum Buenser Weg).Nach der Begrüßung und einem kurzen Bühnenprogramm können die Besucher auf Entdeckungstour gehen, u.a. locken Mitmach-Experimente in den Naturwissenschaften und ein Sport-Parcours. Zudem findet ein Schnupperunterricht statt.• Weitere Informationen zur Anmeldung am AEG erhalten Interessierte unter www.aeg-buchholz.de oder auf einem Infoabend zur zweiten Fremdsprache am Mittwoch, 18. April, ab 18 Uhr. Die Anmeldungen selbst erfolgen am Mittwoch, 25. April (13 bis 16 Uhr), und am Donnerstag, 26. April (9 bis 13 Uhr).