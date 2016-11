Einkaufsspaß für die Familie

Neben den optischen Glanzpunkten wie der Beleuchtung des gesamten Geländes sorgen der Weihnachtsmarkt mit riesiger überdachter Eislaufbahn für Spaß und Abwechslung im Advent. Der regelmäßige Besuch des Weihnachtsmanns, die Kinderkarussells und "Molli", der Weihnachtsexpress sorgen bei den jüngsten Besuchern für glänzende Augen. Die Jugendlichen haben Spaß bei der Eislaufschule (donnerstags von 13 bis 18 Uhr) oder der "Disco on Ice" mit DJ-Sound (freitags von 15 bis 20 Uhr). Auch zum Moonlight-Shopping am 18. November ist rund um die Eislaufbahn allerhand los. Zwischen 18.30 und 23 Uhr spielen die Band "Captain Candy" und die DJs der "Disco on Ice", um 20 und 22 Uhr wird der Bremer Rapper und "The Voice of Germany"-Kandidat Alex Hartung erwartet.Wer auf Elektro- und House-Sound steht, der ist im "d-strict" genau richtig: Dort legt zwischen 16 und 23 Uhr DJ Mark Bale auf.