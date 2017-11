Erfolgreiche Rauchentwöhnung durch Hypnose

Für viele Ex-Raucher sind die stilvoll eingerichteten Praxisräumen zu einem magischer Ort geworden, denn hier geschehen Wunder. Raucher werden durch Hypnose zu Nichtrauchern! Und das in nur zwei Stunden, die damit beginnen, dass Julia von Korff die vor ihr sitzenden Raucher mit einem Lächeln und klarer Stimme begrüßt: „Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jeder Raucher wünscht sich Nichtraucher zu sein – wenn er dabei weiterrauchen darf…“.Julia von Korff widmet sich mit Leidenschaft ihrer erklärten Lebensaufgabe: Raucher von ihrer Sucht zu befreien. Man dankt es ihr mit Bewertungen im Internet. So zum Beispiel Alexandra Pittner. Sie schreibt auf www.google.de/Bewertungen (4. Oktober 2017):„Danke! Bin nun seit knapp acht Wochen Nichtraucher! Hätte ich nie für möglich gehalten nach 35 Jahren mit täglich mehr als 20 Zigaretten. Ich war wirklich so bescheuert und habe mich immer gerne vergiftet. Allen Ängsten und Ausreden, die man als Raucher hat, habe ich getrotzt und bin ohne große Hoffnung und Willen zu Ihnen gefahren. Ich dachte, versuchen kann man es ja mal, auch wenn es nicht klappt. Es hat geklappt! Danke, dass ich durch Sie nicht mehr rauche. Und alle, die sich immer noch in Ausreden und Ängsten flüchten: Es geht ohne und ich habe trotz miesem Stoffwechsel noch nicht ein Gramm zugenommen. Also auch das ist keine Ausrede wert. Nochmals vielen Dank, Gräfin von Korff, auch im Namen meines Sohnes, der so froh ist, nun eine Mama ohne Zigarettengestank zu haben.“Neuerdings gibt es ein fernmündliches Einzel-Seminar für die Raucher, denen es nicht möglich ist, am Seminar in Bad Bramstedt teilzunehmen. Info: Institut Gräfin von Korff, Oskar-Alexander-Straße 1, 24576 Bad Bramstedt, info@einmal-hypnose.de. 04192-8192859