Erneut ausgezeichnet

Seit 2006 zeichnet Europas größtes Immobilienmagazin BELLEVUE jedes Jahr empfehlenswerte Immobilienunternehmen aus Deutschland und aller Welt als "BELLEVUE Best Property Agents" aus. Zu den besten Immobilienunternehmen, die das begehrte Siegel in diesem Jahr bereits zum dreizehnten Mal seit Bestehen der Auszeichnung erhalten haben, gehört die Buchholzer Firma "maison Immobilien GmbH" (Bremer Str. 7, Tel.: 04181-9424344).Als einziges unabhängiges Qualitätssiegel in der Branche der Immobiliendienstleister genießt die Auszeichnung ein beachtliches Renommee – national und international.Eine sechsköpfige Jury aus namhaften Profis der Immobilienwirtschaft und BELLEVUE-Redakteuren prüft jedes Jahr, welche Unternehmen die Bewertungskriterien erfüllen, das Siegel verdienen und ausgezeichnet werden. Jan Mettenbrink, Geschäftsführer von "maison Immobilien": "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und sind stolz, dass unsere Arbeit auf diese Weise gewürdigt wird. Es ist eine Anerkennung für unsere langjährige Arbeit, unsere Kompetenz und unseren besonderen Kundenservice."