Erst Motorradgottesdienst in Hamburg dann Konvoi und Biker Treff bei Möbel Kraft in Buchholz

Auch in diesem Jahr führt die Fahrt des Hamburger Motorradgottesdienstes (MOGO) in Hamburg nach Buchholz zu Möbel Kraft!

Am Sonntag, 10. Juni, findet der 35. Hamburger Motorradgottesdienst an der Hauptkirche „St. Michaelis“ in Hamburg statt. Rund 30.000 Biker treffen sich rund um den Michel, um an der Veranstaltung teilzunehmen.

Zum Gottesdienst in der Kirche versammeln sich rund 3.500 Motorradfahrer. Bei dieser Veranstaltung werden auch Kerzen für die im vergangenen Jahr verstorbenen Biker angezündet. In der Kirche und auch auf der Außenbühne singt die Sängerin Jessy Martens mit ihrer Band.

Nach der Andacht machen sich die Motorradfahrer im Konvoi auf nach Buchholz. Der Parkplatz bei Möbel Kraft (Tischlerstraße 5) ist ihr Ziel. Dort locken bereits ab 11 Uhr diverse Stände mit verschiedenen Angeboten. Die Biker und alle Besucher können am großen Bikerfrühstück teilnehmen. Von der Bühne werden die Besucher mit Live-Musik unterhalten. Auf Ausstellungsflächen können sich die Gäste rund um das Thema „Motorradfahren“ informieren. Selbstverständlich wird für eine Verköstigung an verschiedenen Streetfood-Trucks gesorgt.