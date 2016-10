Erstes Superfest der Schlager- und Oldiestars / Ticket-Verlosung

tw. Hamburg. Gleich zehn Stars ihres Genres moderiert TV-Entertainer Andreas Ellermann an diesem Abend launig an: Das erste „Superfest der Schlager- und Oldiestars“ steigt am Freitag, 21. Oktober, um 20 Uhr im Großen Saal in der Laeisz­halle (Johannes-Brahms-Platz) in Hamburg. Mit von der Partie sind Costa Cordalis („Anita“) und sein Sohn Lucas („Weißer Anzug“), Fräulein Menke („Hohe Berge“), Bata Illic („Ich habe noch Sand in den Schuh‘n aus Hawaii“), Gabi Baginsky („Diebe kommen am Abend“), der britische Schlagersänger und Entertainer Graham Bonney („Hey, Super Girl“), Hein Simons alias Kinderstar Heintje („Mama“), Chris Roberts („Du kannst nicht immer 17 sein“) und die Band „Abba Fever“.

• Karten gibt es ab 30 Euro an bekannten Vorverkaufsstellen.



• Verlosung: Das WOCHENBLATT verlost fünfzehnmal zwei Eintrittskarten. Senden Sie unter dem Stichwort „Superfest der Schlagerstars“ bis Mittwoch, 12. Oktober, 15 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel@kreiszeitung.net oder eine Postkarte an den WOCHENBLATT-Verlag, Postfach 1554 in 21234 Buchholz. Telefonnummer nicht vergessen!