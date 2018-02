Kurzfristig sind noch einige gute Karten für den festlichen dritten Buchholzer Opernball am Samstag, 10. März, in der "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz erhältlich. Da einige Gäste sehr weit im Vorfeld reservieren, sind jetzt einige sehr gute Sitzplätze im Saal frei geworden. Die Karten kosten 89 Euro und können unter Tel. 04181 - 287878 reserviert werden. Nach wie vor erhältlich sind Wandelkarten zum Preis von 33 Euro. Info: www.empore-buchholz.de