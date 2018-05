Es wird gemeinsam gefeiert

Buchholz : Grundschule Steinbeck |

ah. Steinbeck. „Das Dorffest ist immer etwas Besonderes im Jahreskalender. Es treffen sich Neu- und Altbürger von Steinbeck, lernen sich kennen und feiern gemeinsam“, so Ortsbürgermeister Wilhelm Pape.

Das Steinbecker Dorffest findet am Samstag, 2. Juni, auf und neben dem Schulgelände der Grundschule Steinbeck (Am Kattenberge 98) statt. Ein Dank geht an den Ortsrat Steinbeck, die Clubs und Vereine sowie die freiwilligen Helfer, die dieses Fest möglich machen. „Ich wünsche allen Besuchern eine unterhaltsame und vergnügliche Zeit während des Festes“, so Wilhelm Pape.

Einige Programmpunkte:

ab etwa 10 bis circa 13 Uhr: Flohmarkt für Groß und Klein rund um den Schulparkplatz. Die Teilnahme ist kostenlos, kommerzielle Stände sind nicht erlaubt. Der Parkplatz bleibt bis circa 13.30 Uhr für Fahrzeuge gesperrt.

10 bis 18 Uhr: Für nur zehn Cent können die Kinder Karussell fahren und bei Spielen, die von den Vereinen ausgerichtet werden, kleine und auch größere Preise gewinnen. Der Schulverein backt leckere Waffeln.

11 bis 13.30 Uhr: Kinderschminken und Malwettbewerb im Festzelt. Durchgeführt wird die Aktion von "De Steenbeeker". Das schönste Bild kommt auf das Plakat für das diesjährige Weihnachtsmärchen vonder Laien-Schauspielgruppe.

11 bis 16.30 Uhr: Fußballturnier auf dem neuen Kunstrasenplatz. Das Turnier wird von den "Steinbecker Ackerjungs" organisiert.

11 bis 18 Uhr: Bullriding für Jung und Alt.

11 bis 2 Uhr: Die Bewirtung erfolgt durch die Vereine aus Steinbeck und Meilsen.

13.30 bis 18 Uhr: Kostenlose Kutschfahrten durch Steinbeck und Meilsen.

14 bis 14.30 Uhr: Vorführung eines Kurzstücks von "De Steenbeeker". Anschließend erfolgt die Siegerehrung des Malwettbewerbs im Festzelt.

14 bis 16 Uhr: Ponyreiten für nur zehn Cent.

14 bis 16.30 Uhr: Der TSC Steinbeck-Meilsen stellt sich in der Turnhalle vor: Auf dem Programm stehen Spaßturnen und "Body Fit" fürJung und Alt sowie Tischtennis für Jedermann.

14 bis 16.30 Uhr: Der Steinbecker Geburtsjahrgang 1978 lädt zu einer Kaffeetafel in das Festzelt ein. Die Preise sind familienfreundlich.

14.30 bis 15 Uhr: Kinder der Grundschule singen Lieder im Festzelt.

20 bis 2 Uhr: Tanz im Festzelt mit der Steinbecker Band "Les Amis". Der Eintritt ist wie in den Vorjahren frei.