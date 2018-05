Faszination der Farbe

Farbe und Struktur beeindruckten die Buchholzerin Künstlerin Angela Warncke seit ihrer Kindheit. In ihrer Berufsausbildung zur Siebdruckerin und einer Tätigkeit für einen der führenden internationalen Verpackungsdesigner fand sie ihr Gespür für Gestaltung, Raum und Farbe. Angela Warncke verbindet Malerei und Spachteltechnik mit Siebdruck, ebenso wie Farbe mit Marmormehl und reinen Pigmenten. Gegenwärtig entstehen in ihrem Atelier kraftvolle Bilder in ausdrucksstarken Farben und diversen Materialien. Ihre Werke unter dem Motto "Die Leichtigkeit des Kreuzes" zeigt sie in der Hamburger Galerie "dulsArt Atelier" (Oberschlesische Straße 17). Die Vernissage findet am Freitag, 1. Juni, um 20 Uhr statt. Die Ausstellung ist bis zum 29. Juni geöffnet. Öffnungszeiten: Do. bis Sa. von 15 bis 19 Uhr. Info: www.dulsart.de