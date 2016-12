Feiertage: Entsorgungsanlagen haben geschlossen / Abfuhrtermine verschoben

Die Entsorgungsanlagen im Landkreis Harburg bleiben am 24. und 31. Dezember geschlossen, auch die Annahmestelle für Grünabfälle und Elektroschrott in Salzhausen-Putensen bleibt an diesen Tagen zu. Die Möbelscheunen in Winsen, Buchholz, Salzhausen und Tostedt haben von Heiligabend bis 1. Januar Betriebsferien. Für diesen Zeitraum schließt auch die Bauschuttdeponie und der Kompostplatz von Dörner in Hittfeld-Eddelsen.Durch die Feiertage verschieben sich die gewohnten Abfuhrtermine für Hausmüll, Altpapier, Gelbe Säcke und Grünabfälle. Die Termine sind in der Broschüre „Tipps und Termine 2016“ sowie online auf www.abfallwirtschaft.landkreis-harburg.de nachzulesen.