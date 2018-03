Filmabend zum Frauentag

Buchholz in der Nordheide

, Neue Str. 10A , 21244 Buchholz in der Nordheide DE

Cafe international , Neue Str. 10A , 21244 Buchholz in der Nordheide DE

Buchholz in der Nordheide: Cafe international |

os. Buchholz. Zum Weltfrauentag, der am Donnerstag, 8. März, weltweit begangen wird, findet auch in Buchholz eine Veranstaltung statt: Das Bündnis für Flüchtlinge, Amnesty International und die kommissarische Gleichstellungsbeauftragte Antje Bauersfeld laden ab 17.30 Uhr zur Vorstellung des Films "Mustang" ins Movieplexx-Kino (Bremer Str. 5) ein. In dem türkisch-französischen Oscarbeitrag geht es um die Geschichte von fünf lebenslustigen Schwestern, die aus verschiedenen Gründen zugrunde gehen. Frauen, die den Film mit einer Freundin mit Migrationshintergrund sehen wollen, erhalten zwei Eintrittskarten zum Preis von einer. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor dem Kino. Im Anschluss lädt das Bündnis für Flüchtlinge zum internationalen Frauentreff ins Café International (Neue Str. 10a).