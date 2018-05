Formgehölze richtig schneiden - Profis geben Tipps

Was ist ein Gartenbonsai? Was versteht man unter einem Wolkenschnitt? Diese und weitere Fragen beantworten Mathias Nagel und Andreas Haase im Garten von Ehren (Maldfeldstraße 2, 21007 Hamburg-Marmstorf) am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai. Sie zeigen zudem, wie man Formgehölze in die richtige Form bringt und welche Kleingeräte dafür am besten geeignet sind. Interessierte treffen sich im "Kalthaus" am "Grünen Tresen". Die Führungen beginnen jeweils halbstündig und dauern circa eine Stunde. Der Eintritt und die Teilnahme an der Veranstaltung sind frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Öffnungszeit: Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Weitere Infos unter www.garten-von ehren.de, Tel. 040-75115890