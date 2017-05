Frühlingshaftes Konzert mit Nils Schwarzenberg und Fortissimo

tw. Buchholz. Eine mitreißende Mischung aus Musical, Operette, Schlager, Chanson und Pop erklingt am Samstag, 20. Mai, in der St. Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4) in Buchholz. Unter dem Motto „Musik liegt in der Luft" präsentiert ab 20 Uhr der charmante Bariton Nils Schwarzenberg ein Frühlingskonzert. Das zwei Meter große Multitalent aus Buchholz gestaltet das abwechslungsreiche Programm gemeinsam mit seinem Vokalensemble Fortissimo und der Pianistin Conny Karstens. Musikalische Unterstützung bekommen die Künstler von Lutz Hinze (Gitarre), Sören Hinzmann (Bass) und Heiko Heß (Schlagzeug).

• Einlass: 19 Uhr. Eintritt: 10 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre frei. Karten sind ab sofort erhältlich im St. Paulus-Gemeindehaus (Mo., Di., Do. und Fr., 9 bis 12 Uhr; Do. auch 16 bis 18 Uhr), über die Internetseite www.fortissimo-buchholz.com sowie an der Abendkasse.