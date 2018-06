Fußball-Aktion im Media Markt Buchholz / Tolle Gewinne

Alle Club-Kunden und diejenigen, die sich kurzfristig für eine Mitgliedschaft entscheiden, können an dem "Eckball"-Gewinnspiel teilnehmen, das bis zum 15. Juli, jeweils freitags und samstags im Media Markt Buchholz stattfindet. Der Kunde muss einen eckigen Ball treten. Die Oberfläche des Balls ist mit Gewinn- und Nietenfeldern versehen. Bleibt der Ball mit einer Gewinnfläche nach oben liegen, bekommt der Kunde diesen Gewinn in Form eines Coupons ausgehändigt, den er ab seinem nächsten Einkauf ab 100 Euro einlösen kann. Es lohnt sich also, bei einem Besuch des Media Markts Buchholz an den Aktionen teilzunehmen.