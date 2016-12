Gemeinsam feiern an Heiligabend

os. Buchholz. Ein paar Plätze sind noch frei für das gemütliche Beisammensein an Heiligabend in der St. Paulus-Kirchengemeinde (Kirchenstr. 4), das Pastorin Brigitte Bittermann erstmals anbietet. Wer am 24. Dezember nicht allein zu Haus sein möchte, ist ab 20 Uhr - direkt im Anschluss an den 18.30-Uhr-Gottesdienst - zur Feier mit festlichem Essen, Liedern und Geschichten willkommen. Interessenten können sich anmelden unter Tel. 04181-2168811, per E-Mail an b.bittermann@paulus-buchholz.de oder einfach vorbeikommen.