Gesprächsrunde im Krankenhaus

Hamburg: Wilhelmsberger Krankenhaus

Das Wilhelmsburger Krankenhaus startet in die Veranstaltungssaison 2018. Erstes Gesprächsthema: das schmerzhafte Knie. Bereitet jeder Schritt Beschwerden, ist Gelenkverschleiß häufig die Ursache. Dabei wichtig: Auf den Körper hören, Schmerzen nicht aussitzen und Experten um Rat fragen. „Gelenkbeschwerden sind kein unabwendbares Schicksal“, weiß Dr. Alexander Krueger, Chefarzt der Orthopädie am Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, aus Erfahrung. „Fast immer ist eine Linderung möglich.“ 

Ob Schulter, Hüfte oder diesmal Knie: Auch 2018 widmet sich Dr. Krueger in der beliebten Veranstaltungsreihe „Verstehen, behandeln, bewegen“ den verschiedenen Gelenkproblemen. Dabei liegt ihm vor allem der Dialog mit den Patienten am Herzen. Wer sich für die weiteren Themen interessiert: Der Terminkalender für das Halbjahr ist unter frage@gross-sand.de oder Tel. 040-75 205284 erhältlich. Das Klinik-Team freut sich über Kontaktaufnahmen – auch bei Fragen zur Veranstaltung. Ort: Mittwoch, 31. Januar, 17.30 Uhr, Cafeteria im Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Groß-Sand 3, Hamburg-Wilhelmsburg