Grillen im Garten von Ehren

Ein Ziel für Grillfreunde ist noch attraktiver geworden: Die Grillabteilung im Garten von Ehren (Maldfeldstr. 2, 21077 Hamburg-Marmstorf, Tel. 040-7511589-0) wurde auf 220 Quadratmeter vergrößert und bietet eine noch umfangreichere Auswahl an Marken, Modellen sowie Zubehör vom Feinsten. Ebenso im Sortiment: köstliche Trockenmarinaden, Öle, Saucen und Salze.Von der Ausstattung der verschiedenen Geräte können Interessierte sich auf der Veranstaltung "Das große Grillen" am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, überzeugen (Sa.: 9 bis 18 Uhr, So.: 10 bis 17 Uhr). Auf der Terrasse sind Produkte der Firma Braai, Ofyr, Monolith, Napoleon Holzkohlegrill und Napoleon-Gasgrill zu sehen. Alle Fragen rund ums Grillen beantwortet Keno Herder, Grillenthusiast und Leiter der Grillabteilung im Garten von Ehren.Ein Highlight ist der Napoleon-Showtruck mit Live-Grillvorführung und Vorträgen. Kunden können ihre Fähigkeiten jeweils um 15 Uhr an beiden Tagen bei einem Grillwettbewerb selbst unter Beweis stellen. Als Hauptgewinn gibt es an beiden Tagen jeweils einen Napoleon Gasgrill "TravelQ" im Wert von 429 Euro.Für Grillfreunde finden in diesem Jahr wieder Grillseminare im Garten von Ehren statt.