Grünabfälle werden gehäckselt

os. Buchholz. Die Stadt Buchholz schickt den mobilen Häcksler auf Tour, um an den Grundstücken der Bürger, die sich für die Grünaktion angemeldet haben, Grünabfälle zu schreddern. Am Samstag, 29. Oktober, werden folgende Straßen angefahren: Am Kattenberge, Eichholz, Eickwisch, Fasanenstieg, Föhrenschlucht, Fuchsloch, Fritz-Reuter-Weg, Grenzweg, Haidbarg, Heinsahl, Hinter den Eichen, Hochkamp, Heimgarten, Heimgartenstraße, Hoheluftweg, Hohlheide, Kohlhof, Kiefernweg, Meilsener Straße, Meilsener Heide, Meisenweg, Matthias-Claudius-Weg, Pütjerweg, Rehkamp, Rudolf-Kinau-Straße, Roggenkamp, Schluchtweg, Steinbecker Mühlenweg, Stöversweg, Tannenbogen, Tannenweg, Vaenser Weg, Wilfried-Wroost-Weg und Wilhelm-Raabe-Weg.