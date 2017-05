Grundschule Steinbeck lädt zum Schulfest

Buchholz : Grundschule Steinbeck |

os. Steinbeck. Zum Schulfest lädt die Grundschule in Steinbeck (Am Kattenberge 98) am Freitag, 12. Mai, von 15 bis 17.30 Uhr ein. Eltern und ehemalige Schüler sollen einen Einblick in die Grundschule erhalten, die derzeit von rund 210 Erst- bis Viertklässlern besucht wird. Das Lehrerkollegium um Schulleiterin Marlies Prütz präsentiert zudem die Pläne für den Anbau, in dem u.a. vier Klassenräume, eine Cafeteria und eine Mensa Platz finden, sowie Ideen für die Neugestaltung des Schulgeländes.