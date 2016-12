Grundt wird zum Tanzpalast: X-Mas-Party in Buchholz

Es ist „die“ Traditionsparty zu Weihnachten! Auch in diesem Jahr lädt das „Team 412“ am Sonntag, 25. Dezember, zur „X-Mas Party“ ein. In diesem Jahr sind die Organisatoren mit einer neuen Location am Start: Gefeiert wird in Buchholz in der neuen Halle der Autolackiererei Grundt (Brauerstr. 21). Ab 22 Uhr sind Pistengänger aller Generationen in der gigantischen Industriehalle willkommen, die für die Mega-X-Mas Sause in einen wahren Tanzpalast umgewandelt wurde.Lichteffekte und satter Sound in Kombination mit industriellem Charme bieten die besten Voraussetzungen für eine heiße Partynacht. House- und Electro-Beats, Blackmusic und Dance-Classics werden die Masse beben lassen.Da es auch in diesem Jahr voll werden wird, lohnt es sich, früh da zu sein. Los geht die „X-Mas Party“ um 22 Uhr. Wie bei allen „Team 412“-Events gibt es für alle jenseits der 30 die „Alte-Säcke-Ecke“ und den Express-Eingang, „denn das Leben ist zu kurz, um in der Schlange zu stehen.“ Außerdem genießen alle Ü30er freien Eintritt. Alle anderen zahlen 10 Euro. Ein großer beheizter Raucherbereich steht ebenfalls zur Verfügung.Infos zur Party: http://www.team412.de. Dort gibt es auch den Link zur Facebook-Seite für das Event.