Heidjer Shanty Chor feiert am Maritimen Abend

Der maritime Abend des „Heidjer-Shanty“-Chors hat bereits Tradition. Die Sänger laden am Samstag, 4. November, um 20 Uhr ins Gasthaus „Zum Estetal“ (Bergstraße 11) nach Kakenstorf statt. Der Eintritt zu dem Sangesabend ist kostenlos. Der Chor freut sich aber über Spenden.

Die Veranstaltung, die zum zehnten Mal stattfindet, steht unter dem Motto „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern!“. Bei diesem Shanty-Konzert geht es um Geschichten von der Küste und der Seefahrt. Viele bekannte Lieder von der Küste und dem Meer werden vorgetragen. Die Chorleitung hat Diplom-Musiklehrer Ralf Lehnert.

„Wir freuen uns bereits auf diesen Abend in der tollen Atmosphäre des Gasthofes ‚Zum Estetal‘. Wir danken der Inhaberfamilie des Gasthofes für diese Auftrittsmöglichkeit“, sagt Uwe Geistler, Pressewart des „Heidjer-Shanty“-Chors.

Zugleich feiert der Chor sein zehnjähriges Bestehen. Im November 2017 wurde der Chor auf Initiative von Segler Uwe Holtorf von 14 sangesfreudigen Mitgliedern der "Segelkameradschaft Buchholz" gegründet. Heute umfasst der Chor 40 Mitglieder und Musiker, die regelmäßig Konzert geben. Ein großer Auftritt war das Kontert auf der Grünen Woche in Berlin.

"Wer Lust am Singen hat, kann zu unserer Probe kommen, die regelmäßig mittwochs im Gasthaus "Zum Estetal" um 20 Uhr stattfindet", sagt Uwe Geistler.

Um sich für diese besondere Veranstaltung zu stärken, offeriert der Gasthof „Zum Estetal“ vor der Veranstaltung ab 18 Uhr ein Bratkartoffel-Büffet. Der Preis: nur 16,80 Euro. Wer das kulinarische Angebot genießen möchte, wird um Anmeldung unter Tel. 04186-7323 gebeten.