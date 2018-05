Hip Hop und R'n'B beim "Black Summer Jam" in der "Empore"

Nach einer gelungenen ersten "Black Party" im vergangenen Jahr, lädt die "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz zu einem "Summer-Special" für junge Party-Leute ab 18 Jahren ein. Passend zur Jahreszeit verwandeln die "Empore" und das Team von "Kingz & Diamondz - High Class Black Music" am Samstag, 2. Juni, ab 22 Uhr den Saal zum "Black Summer Jam" in einem Sommertanztempel.Musikalisch wird das Spektakel unter anderem durch DJ Key Smith und DJ Ex (Nordheide), DJ Mop (Hannover/Celle), DJ Livingsoul (Bremen), DJ Conceited (Bremen) und DJ Deeage (Hamburg) mit jeder Menge Hip Hop, Dancehall und Latino, R'n'B und Classics unterstützt.• Karten-Vorverkauf (7,50 Euro) unter www.empore-buchholz.de . Abendkasse: 10 Euro.