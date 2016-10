Holm-Seppensen: Wer spendet für den Martinsmarkt?

os. Holm-Seppensen. Für den Martinsmarkt am Samstag, 5. November, in der Martin-Luther-Kirchengemeinde Holm-Seppensen (Weg zur Mühle 5 - 7) sammelt die Gemeinde mit einer Gruppe ehrenamtlicher Helfer wieder Bücher, Spiele, CDs und DVDs. Wer gut erhaltene Sachen - Bücher sollten nicht vergilbt und nicht älter als zehn Jahre alt sein - spenden möchte, kann sie am Dienstag, 1. November, von 10 bis 12 Uhr oder am Donnerstag, 3. November, von 15 bis 17 Uhr im Gemeindebüro abgeben.