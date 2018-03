Hüftschmerz - was hilft?

Die häufigste Ursache für Gelenkschmerzen: Arthrose. „Je mehr der Knorpel abnutzt, umso stärker meist die Beschwerden“, berichtet Krueger. „Erst schmerzt es bei den ersten Schritten am Morgen, irgendwann in absoluter Ruhe. Wenn der Leidensdruck sehr hoch ist, kann ein künstliches Gelenk helfen.“Wie kann ich mich vor Arthrose schützen? Was sind die Alternativen zur Operation? Wie komme ich wieder auf die Beine? „All das sind Fragen, denen wir uns im Patientenforum widmen. Aber bringen Sie auch Ihre eigenen unbedingt mit“, ermutigt Dr. Krueger zum Dialog. Ein Patientendialog findet am Mittwoch, 14. März, um 17.30 Uhr, Cafeteria im Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, Groß-Sand 3, Der Informationsabend ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Für individuelle Fragen steht das Klinikteam vorab zur Verfügung: frage@gross-sand.de oder Tel. 040-75 205-284.