Hyundai beweist seine Zuverlässigkeit mit Spitzenplatz

Für Hyundai endet die umfangreiche Qualitäts- und Zuverlässigkeitsauswertung mit einem äußerst positiven Gesamturteil: „Das war eine gelungene Vorstellung. Bravo, Hyundai!“, heißt es im Testfazit. Die Einzelnoten addieren sich zu einer Gesamtnote von 2,14 auf der fünfteiligen Notenskala – die beste erreichte Bewertung gemeinsam mit Mazda. Damit errang Hyundai bereits zum dritten Mal den Gesamtsieg und verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr von Rang 3 um zwei Plätze. Insgesamt wurden 20 Marken in sieben Kategorien bewertet.Besonders überzeugten die Hyundai Modelle im Dauertest der Autozeitschrift: Im Spätsommer beendete ein Hyundai i30 Kombi den Langstreckenparcours über 100.000 Kilometer mit fünf Fehlerpunkten, der Note 1 – und schnitt damit als bis dahin bestes im Dauereinsatz getestetes Fahrzeug ab. Der Hyundai i30 wird, glaubt man dem Zwischenfazit aktuell laufender Dauertests, keine Eintagsfliege bleiben: „Auf die Qualitätsverbesserungen der vergangenen Jahre kann Hyundai stolz sein. Wie sehr die Autos auch beim Wohlfühlfaktor gewonnen haben, beweisen zurzeit ein i10 1.2 und ein Tucson 2.0 CRDi. Beide sind beliebt im Fuhrpark und haben je rund 30.000 fehlerfreie Kilometer auf dem Tacho“, kommentierte die renommierte Fachzeitschrift.Stolz über die erneute Spitzenposition zeigt sich Markus Schrick, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland: „Herausragende und nachhaltige Qualität sind ein wesentlicher Pfeiler der Hyundai Markenstrategie. Dass wir in diesem Jahr den anspruchsvollen Qualitätsreport der Auto Bild erneut gewinnen konnten, ist eine Bestätigung für die Leistung unseres Unternehmens – von unseren Entwicklungs- und Designzentren, über unsere Werke bis hin zu den Mitarbeitern in der Zentrale und den Handelsbetrieben.“Deutschlands auflagenstärkste Autozeitschrift "Auto Bild" beurteilt seit 2001 in ihrem Qualitätsreport Langzeitqualität und Zuverlässigkeit der wichtigsten Automarken – und auch, wie zufrieden die Kunden mit ihren Fahrzeugen sind. Dafür wertet die Zeitschrift alle Rückrufe und Nachbesserungen aus, die im Laufe des Jahres notwendig werden, und zieht die Ergebnisse der gesetzlichen Hauptuntersuchung aus dem TÜV-Report heran. Aus eigenem Datenbestand fließen seitens „Auto Bild“ die Ergebnisse der 100.000-Kilometer-Dauertests in die Gesamtnote ebenso ein wie die der Werkstatt-Tests. Der Auto Bild-Kummerkasten, an den sich Leser mit ihren Problemen wenden können, gibt ein gutes Spiegelbild über die Zufriedenheit der Autokäufer, aber auch über häufiger vorkommende Mängel. Eine Umfrage, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut Forsa bei 8.575 Autobesitzern, analysiert die Kundenzufriedenheit. Schließlich bewertet "AutoBild" noch die Dauer und Ausgestaltung von Gewährleistung und Garantien, in deren Genuss Neuwagenkäufer kommen.