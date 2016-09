Bühnenversion des Literaturklassikers im Harburger und Altonaer Theater

Wohl jeder kennt Jules Vernes Geschichte "In 80 Tagen um die Welt", in der Phileas Fogg und Jean Passepartout mit jedem sich bietenden Transportmittel um die Erde reisen. Unterwegs versuchen allerhand Gauner zu verhindern, dass Fogg seine Wette gewinnt.Regisseur Christian Berg bringt das Stück jetzt auf die Bühnen des Harburger Theaters (Museumsplatz 2, 21073 Hamburg-Harburg) und des Altonaer Theaters (Musuemstr. 17, 22765 Hamburg). Er erzählt die Geschichte eines der größten Abenteuer der Literaturgeschichte für Familien mit viel Witz, Augenzwinkern und funkig-poppigem Sound von Jan Christof Scheibe.Die Termine im Harburger Theater: Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, jeweils 16 Uhr; Freitag, 30. September, 18 Uhr; Samstag, 1. Oktober, 15 und 19 Uhr; Sonntag und Montag, 2. und 3. Oktober, jeweils 16 Uhr. Von Samstag, 15. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, folgen 14 weitere Vorstellungen von "In 80 Tagen um die Welt" im Altonaer Theater.