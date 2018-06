Individuelle Schutzhauben und Polster vom Fachmann

Bei der Fertigung sind kaum Grenzen gesetzt – alle Maße und viele Farben sind bei den wetterbeständigen, atmungsaktiven und reißfesten Planen möglich. Bei einer neu zu fertigenden Schutzhaube reicht oft eine Skizze mit Maßen. Bei aufwändigeren Formen steht den Kunden ein Aufmaßservice zur Verfügung. Für defekte oder verschlissene Abdeckungen bietet das Team von Heinemeyer einen Reparaturdienst. Vorhandene Planen können nachträglich mit Reißverschlüssen oder Ösen versehen werden. Ebenso stellt auch die Reparatur eines Wohnwagen-Vorzeltes kein Problem dar.Zu den besonderen Stärken der Firma zählen Polster-, Sattler- und Näharbeiten. Ob individuelle Bootspolster, Motorradbänke, Oldtimersitze, Koffer-Sets für den Sportwagen, Handtaschen, Gürtel oder Lederetuis – auch hier deckt die Firma Heinemeyer alles ab. Anfragen nimmt die Heinemeyer GmbH gern per Mail an kontakt@heinemeyer-gmbh.de oder telefonisch Tel. 0160-3532827 entgegen. Nach vorheriger Absprache kann auch direkt ein Termin im Hause (21438 Brackel, Am Bahnhof 1) vereinbart werden.