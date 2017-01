Infoabende der Johanniter zu den Pflegestärkungsgesetzen

Neue Kriterien für die Einstufung der Pflegebedürftigkeit oder die Gleichbehandlung von körperlichen, geistigen und psychischen Einschränkungen - das Pflegestärkungsgesetz II bringt einige Änderungen mit sich. Welche konkreten Chancen sich daraus ergeben, erklären die Johanniter-Pflegeexperten ausführlich und individuell auf folgenden Infoveranstaltungen im Landkreis Harburg:Do. 19. Januar, 18 bis 19.30 Uhr, Bahnhofstraße 5, Salzhausen; Fr. 20. Januar, 17 bis 18.30 Uhr, Nordertorstraße 9, Winsen; Do. 26. Januar, 18 bis 19.30 Uhr, Am Saal 2, Seevetal-Meckelfeld; Mo. 30. Januar, 17.30 bis 18 Uhr, Wohnen mit Service Sprötze, Trelder Weg 1, Buchholz; Mi. 15. Februar, 16.30 bis 18 Uhr, Nordertorstraße 9, Winsen; Mo. 20. Februar, 17 bis 18.30 Uhr, Bahnhofstraße 5, Salzhausen; Fr. 24. Februar, 15 bis 17.30 Uhr, Wohnen mit Service Sprötze, Trelder Weg 1, Buchholz; Do. 2. März, 15.30 bis 17 Uhr, Wohnen mit Service Buchholz, Hamburger Straße 6, Buchholz; Mi. 29. März, 16 bis 17.30 Uhr, Am Saal 2, Seevetal-Meckelfeld.• Anmeldung unter Tel. 040-769206150 oder per E-Mail an annika.stegelmann@johanniter.de. Mehr Informationen unter www.johanniter.de/psg