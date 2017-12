Informationen über die gymnasiale Oberstufe

Gymnasium am Kattenberge

os. Buchholz. Über die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe (Klasse 11) informieren Vertreter des Gymnasiums am Kattenberge (Sprötzer Weg 33) in Buchholz am Dienstag, 19. Dezember, ab 19 Uhr. Interessierte sind zu der öffentlichen Veranstaltung herzlich eingeladen.