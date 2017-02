Buchholz : Galloway |

os. Holm-Seppensen. Ein Bericht zum aktuellen Stand des Sportplatz-Neubaus am Tostedter Weg steht u.a. auf der Tagesordnung bei der Mitgliederversammlung des „Förderverein Sportplatz des SV Holm-Seppensen e.V.“. Wer noch einen Antrag stellen möchte, der am Donnerstag, 2. März, ab 19.30 Uhr im „Galloway“ (Hindenburgweg 2) behandelt werden soll, sollte diesen umgehend an den Vereinsvorsitzenden Henrik Behrndt (Van der Smissenweg 3a, 21244 Buchholz, E-Mail: info@fshose.de) senden.

• Die Mitgliederversammlung des Hauptvereins, SV Holm-Seppensen, findet am Freitag, 17. März, ab 19.30 Uhr im Kulturbahnhof (Bahnhofsweg 4) statt. Auch hier steht neben Wahlen, u.a. der/des Vorsitzenden, ein Bericht zum Sportplatzbau auf dem Programm. Anträge sind bis fünf Tage vor der Sitzung bei der Vorsitzenden Karin Iske (Hindenburgweg 9, 21244 Buchholz) einzureichen.