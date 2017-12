bim. Bucholz. Der bekannte Erziehungsberater Dr. Jan-Uwe Rogge kommt am Dienstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr auf Einladung des Schulelternrates und des Schulvereins in die IGS Buchholz. Er hält einen Vortrag zum Thema „Pubertät. Loslassen und Halt geben“, mit dem Eltern pubertierender Kinder Tipps für diese herausfordernde Lebensphase erhalten.

Die Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 8 Euro im Sekretariat der IGS Buchholz sowie in der Buchhandlung Heymann erhältlich. Falls vorhanden, können Restkarten für 10 Euro an der Abendkasse erworben werden.

In der Pause und nach der Veranstaltung hält die Buchhandlung Heymann einen Büchertisch zum Thema bereit. Jan-Uwe Rogge steht für einen kurzen Austausch und das Signieren von Büchern zur Verfügung.