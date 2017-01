Jetzt anmelden fürs Kneipenquiz!

Buchholz in der Nordheide: Hotel Deutsches Haus |

os. Buchholz. In England und in vielen Großstädten ist das Kneipenquiz längst Kult. In Gruppen von ein bis vier Personen wird das Allgemein- und Nischenwissen geprüft, wobei der Spaß im Vordergrund steht. Jetzt feiert das Kneipenquiz auch in Buchholz Premiere: Organisator Kalle Hüninghake lädt am Sonntag, 15. Januar, ab 15 Uhr ins Hotel „Deutsches Haus“ (Kirchenstr. 15) ein. Gespielt werden drei bis fünf Runden mit jeweils zehn Fragen. Anmeldungen sind, mit Angabe der Namen der Mitspieler, möglich unter Tel. 0152-23955036 oder per E-Mail unter luzia-nordlohne@web.de. Das Antrittsgeld von 2 Euro pro Person fließt als Spende in den Neubau des Vereinsheims des Buchholzer FC.