Buchholz in der Nordheide: BFC-Arena |

os. Buchholz. Das Kneipenquiz ist in Buchholz dank des großen Engagements von Organisator Kalle Hüninghake bereits fest etabliert. Auf vielfachen Wunsch wird es jetzt eine Quizrunde geben, in der es ausschließlich um den Bereich Sport geht: Die Premiere des „Sportquiz beim BFC“ findet am Sonntag, 26. November, von 18 bis 20 Uhr im Vereinsheim des Buchholzer Fußballclubs (Holzweg 8) statt. Jung und Alt messen sich in Rateteams von bis zu vier Personen. Das Startgeld von zwei Euro kommt vollständig dem BFC zugute.

• Anmeldungen bei Kalle Hüninghake unter Tel. 0152-23955036 oder per E-Mail unter luzia-nordlohne@web.de.