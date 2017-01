Jetzt Sportführerschein machen

Der Einstieg in dieses faszinierende Erlebnis sind die Sportbootführerscheine "See + Binnen", die für jedes Sportboot mit mehr als 15 PS vorgeschrieben sind - auch für Segelyachten. Die Sportbootführerscheine sind amtliche Führerscheine und international gültig.Auf unverbindlichen Info-Abenden stellt sich die Crew der Segelschule Lochte vor und gibt Antworten zu Fragen zu Kursen und Führerscheinen.Buchholz: Info-Abend am Montag, 16. Januar, 20 Uhr, (Kursbeginn 23. Januar) im "Hotel zur Eiche", Steinbecker Str. 111.Lüneburg: Info-Abend am Dienstag, 17. Januar, und Donnerstag, 19. Januar (Kursbeginn 24. + 26. Januar), jeweils um 19 Uhr im Büro der Segelschule Lochte, Stresemannstr. 11.Hoopte: Kursbeginn 19. Januar, 20 Uhr im Gasthaus Sievers, Hoopter Elbdeich 11.Einzelheiten zu allen Scheinen und dem Gesamtprogramm der Segelschule gibt es im Internet unter www.segelschule.de oder unter Tel. 04131-380022