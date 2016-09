Johanniter-Reiterstaffel: Info-Abend für interessierte Helfer

kb. Buchholz. Welche Aufgaben übernimmt die Johanniter-Reiterstaffel? Wer kann in die Reiterstaffel eintreten? Welche Ausbildung ist hierfür notwendig? Antworten auf diese Fragen gibt es bei einem Informationsabend am Freitag, 23. September, um 19 Uhr in Buchholz (Rütgerstr. 3) von Martina Leffrang, Reiterin der Johanniter-Sanitätsreiter.

Die Aufgaben der Reiterstaffel sind vielfältig. Sie patroulliert u.a. in den Sommermonaten in der Lüneburger Heide, um im Bedarfsfall bei Wanderern, Fußgängern oder Radfahrern schnell Erste Hilfe leisten zu können. Zudem sorgt die Reiterstaffel für Sicherheit bei Veranstaltungen in der Region. Die Ausbildung und das Training sind kostenlos.

Anmeldung und weitere Informationen bei Martina Leffrang unter Tel. 0173 - 6125942.