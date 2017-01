Kabarettist Piet Klocke präsentiert „Kühe grasen nicht, sie sprechen mit der Erde“ in der "Empore"

The Piet goes on - Piet Klocke ist zurück. Der begnadete deutsche Kabarettist, Autor, Schauspieler, Musiker und große Weltmissversteher ist mit seinem vielleicht persönlichsten Buch auf Tour: Sehr komisch, durchaus philosophisch, sehr poetisch und auch genial.Zu Gast ist der Meister der Halbsätze mit „Kühe grasen nicht, sie sprechen mit der Erde“ am Mittwoch, 1. Februar, um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10) in Buchholz.Piet Klocke und wie er die Welt sieht: verblüffende Beobachtungen und Gedanken, Reflexionen an der Grenze zwischen Komik und Philosophie. „Wie soll ich Ihnen auch sagen, wie alles ist? Ich kann Ihnen ja nicht mal sagen, ob alles ist!“ Kurzweilig einerseits, tiefsinnig andererseits, mal verschlossen, mal eine Offenbarung - eine einzigartige Mischung aus kurzen bis ganz kurzen und langen bis längeren Texten aus absurden, poetischen und komischen Geschichten. Piet Klocke ist auf der Bühne in seinem Element: immer schräg, bereichernd und über alle Maße vergnüglich.• Karten gibt es ab 21,90 Euro an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.empore-buchholz.de