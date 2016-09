Kabarettistischer Rundumschlag mit Christoph Sieber in der "Empore"

Der gebürtige Schwabe Christoph Sieber kommt mit seinem Programm „Hoffnungslos optimistisch“ zum ersten Mal in das Veranstaltungszentrum "Empore" (Breite Str. 10) in Buchholz. Dem Publikum führt er am Mittwoch, 28. September, ab 20 Uhr vor, wie Kabarett heute begeistern kann.Dabei fokussiert sich der Kabarettist, Autor und Moderator (Deutscher Kleinkunstpreis Kabarett 2015) nicht nur auf die Marionetten des Berliner Puppentheaters, sondern viel mehr auch auf die Strippenzieher und Lobbyisten im Hintergrund. Mit großer Leidenschaft und einer gehörigen Portion Empörung spielt hier einer gegen die bestehenden Zustände an und begeistert sein Publikum.Auch als regelmäßiger Gast in Kabarettsendungen, wie „Neues aus der Anstalt“ (ZDF), "Satire Gipfel" (ARD), „Mitternachtsspitzen“ (WDR) und "Volker Pispers & Gäste“ (3sat), ist er zu einer festen Größe der deutschen Kabarettszene geworden. Siebers Texte sind gereift und man spürt in jeder Minute dieses zweistündigen Abends, dass die Pointen kein Selbstzweck sind, sondern es ihm darum geht, etwas zu erzählen und darzustellen, was er sehr genau beobachtet und analysiert hat. Durch seine einzigartige Bandbreite von stilistischen und inhaltlichen Finessen gelingt es ihm scheinbar mühelos, das Publikum mitzureißen und immer wieder zu überraschen.Das Leben ist eine Zumutung. Aber mit Christoph Sieber lässt sich diese Zumutung einfach leichter ertragen. Der sympathische Kabarettist der nächsten Generation bietet unter dem verheißungsvollen Titel: „Hoffnungslos optimistisch“ einen tollen Kleinkunstabend, einen kabarettistischen Rundumschlag der Extraklasse für Jung und Alt.• Karten sind ab 20,80 Euro an der "Empore"-Kasse, unter Tel. 04181 - 287878 oder www.empore-buchholz.de erhältlich.