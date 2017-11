"Kalif Storch" als Familien-Musical in der Buchholzer "Empore"

Mit der Musikschule Buchholz und der Theaterwerkstatt BiSchu

Ein spannendes und mitreißendes Musical für Kinder ab sechs Jahren hat die Musikschule für die Stadt Buchholz zusammen mit der Theaterwerkstatt BiSchu auf die Beine gestellt. Die Vorstellungen des Stücks „Kalif Storch“ beginnen am Sonntag, 12. November, um 16 Uhr und für Schulklassen am Montag, 13. November, um 9 und 11.30 Uhr im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz.Darum geht's: Chasid, der Kalif von Bagdad, lebt in seinem Palast und langweilt sich. Da kommt ihm die Nachricht über einen neuen Straßenhändler gerade recht, den er sogleich zu sich rufen lässt. Doch der Händler ist in Wirklichkeit der böse Zauberer Kaschnur, der natürlich nichts Gutes im Schilde führt. Prompt fallen Chasid und sein Groß­we­sir auf ihn herein und kaufen ihm ein Zauberpulver ab, mit dem sie sich in ein Tier und wieder zurück in einen Menschen verwandeln können. Klar, dass der fiese Zauberer einen Trick parat hat, um zu verhindern, dass sich Chasid und sein Groß­we­sir wieder zurück verwandeln können und Kaschnur so den Thron besteigen kann. Das Schicksal nimmt seinen Lauf und zu Störchen verwandelt, erleben beide so manches Abenteuer.• Karten gibt es ab 8 Euro (für Schulklassen 6 Euro). Vorverkauf: Empore-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878.