Karaoke-Komödie unter anderem mit Jasmin Wagner in der "Empore"

Männer sind wie Zähne, erst kriegt man sie schlecht, und wenn man sie hat, muss man sie pflegen oder sie verursachen dauernd Beschwerden. Zu dieser Einsicht kommen vier Frauen, die am Samstag­abend kurz vor Ladenschluss im Parkhaus eines Einkaufszentrums zufällig aufeinander treffen: Die gestresste Hausfrau und Mutter Grit, die frisch entlassene Verkäuferin und Karaoke-Fan Jennifer, die männerverschleißende Geschäftsfrau Pascaline und Wanda, die sich nach geplatzter Hochzeit in ihrem Auto in der Tiefgarage verschanzt hat. Höchste Zeit also, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und eine Frauengemeinschaft zu gründen, die zusammenhält und sich zum Kampf gegen die „anstrengenden“ Männer wappnet: die Geburtsstunde des „Tussi-Park“.Und dieser „Tussi-Park“ stellt - verpackt in eine äußerst amüsante Karaoke-Komödie - die Männerwelt gehörig auf den Kopf am Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz. Zu dem Ensemble von „Tussi-Park“ (von Christian Kühns) gehört unter anderem die Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin Jasmin Wagner.• Es gibt noch wenige Karten ab 23 Euro an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878. Info: www.empore-buchholz.de