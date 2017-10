Kartenvorverkauf für Königsball beim SV Buchholz 01

os. Buchholz. Die Karten sind heiß begehrt und stets schnell vergriffen: Der Schützenverein Buchholz 01 feiert seinen Königsball. Am Samstag, 4. November, ab 20 Uhr wird zu Ehren des amtierenden Schützenkönigs Klaus Rieck „der Container-Papst“ und seiner Königin Andrea in der festlich geschmückten Schützenhalle (Richard-Schmidt-Str.) gefeiert. Der Kartenvorverkauf findet am Donnerstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr im Hotel „Deutsches Haus“ in Buchholz (Kirchenstr. 15) statt. Pro Karte werden 10 Euro fällig. Wer diesen Termin verpasst, kann Tickets per E-Mail unter schatzmeister@svbuchholz01.de oder stellv.praesident@svbuchholz01.de bestellen.