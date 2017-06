Kaufhaus mit Herz in Buchholz: Lager nur noch an der Bahnhofstraße

os. Buchholz. Das „Kaufhaus mit Herz“ in Buchholz hat sein Lager an der Rütgersstraße aufgegeben. Wer das Sozialkaufhaus mit Spenden unterstützen möchte, kann diese in der Filiale an der Bahnhofstraße 9 abgeben. Die Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr. Die Verantwortlichen des „Kaufhaus mit Herz“ bitten darum, Spenden nicht einfach an der Rütgersstraße vor die Tür zu stellen: Die Stadt hat bereits mitgeteilt, dass dieses als illegale Müllentsorgung gewertet wird und die Spenden dann gebührenpflichtig entfernt werden.

Wie berichtet, bleibt das „Kaufhaus mit Herz“ an der Bahnhofstraße noch so lange erhalten, bis dort das Canteleu Quartier entsteht. Wenn alles wie geplant läuft, ist mit einem Baubeginn im kommenden Jahr zu rechnen.