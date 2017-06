Kinderfest im Tierheim Buchholz

Attraktives Programm für die ganze Familie am Sonntag, 11. Juni

Dieser Termin ist ein Muss für alle kleinen und großen Tier-Liebhaber: Das Team des Buchholzer Tierheimes lädt zum siebten Kinderfest ein. Zwei- und vierbeinige Gäste sind am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis circa 17 Uhr in der Einrichtung am Holzweg 25 herzlich willkommen.Das Tierheim-Team um Leiterin Melanie Neumann führt die Gäste durch die Einrichtung. U.a. können die Besucher einen Blick in die gerade renovierten Katzenräume werfen. „Diese sind nicht nur freundlicher und hygienischer, sie sind auch deutlich besser für die Katzen geeignet“, erklärt Tierheimleiterin Neumann. Durch das neue Regalsystem haben die Samtpfoten bessere Möglichkeiten, sich zurückzuziehen und ihren Aufenthalt im Tierheim so ungestört wie möglich zu verbringen. Unterstützt wurde die Baumaßnahme durch die Dr. Frölich-Stiftung.Auch der Hundeplatz und der Schwimmteich stehen zur Besichtigung offen.Die Förderer und Partner des Tierheims spielen beim Kinderfest ebenfalls eine wichtige Rolle.Geboten werden u.a.:• Blindenhundeführerschein: Rundgang mit Dunkelbrille und Blindenführhund• Dog Zentrum Nordheide Olga Grundt: Allgemeine Beratung rund um den Hund und Hundetraining• Hegering Buchholz: Infos über den Wolf und andere Tiere• Die Hundestaffel Stelle ist mit ihren Suchhunden vor Ort „Wir wollen unsere Veranstaltungen auch dafür nutzen, um unseren Förderern eine Plattform zu bieten, ihre Angebote zu präsentieren“, sagt Rolf Schekerka, Vorsitzender des Buchholzer Tierschutzvereins. So verteilt der Nachbar Blau-Weiss Buchholz Gutscheine für seinen Kletterturm.Im Mittelpunkt stehen beim Kinderfest natürlich die kleinen Gäste. Für sie steht gibt es ein attraktives Rahmenprogramm: Die Johanniter stellen eine Hüpfburg auf, es gibt Kinderschminken, Fingerfertige können ein Steckenpferd basteln, am Glücksrad gibt es für Kinder und Erwachsene attraktive Preise zu gewinnen, u.a. Gutscheine des Netzwerk-Partners McDonald‘s. Auf einer mobilen Minigolf-Bahn von Hannes Henk und Björn Julich (Kiamba) können die Kinder und Jugendlichen zudem ihre Präzision unter Beweis stellen.Auch sonst ist für das leibliche Wohl gesorgt. Es gibt Kaffee und Kuchen, Würstchen aus der Region sowie kalte und warme Getränke. Zudem haben sich die ehrenamtlichen Kuchenbäcker und Salat-Macher ins Zeug gelegt und bieten reichlich Leckereien für die Gäste an.• Weitere Informationen unter www.tierheim-buchholz.de